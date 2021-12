Concorsone a Civitavecchia, le prove riprendono con i quesiti di inglese e informatica

Prove che sono state aggiornate inserendo le domande che mancavano nei test precedenti, quelle di inglese e informatica. L'avvocatura del Comune è a lavoro, insieme ai dirigenti per prendere la direzione definitiva, che però sembra essere inevitabilmente quella di far ripetere le prove della scorsa settimana

Sono riprese le prove del concorso di Civitavecchia, dopo l’annullamento di una parte degli esami per la categoria da istruttore amministrativo categoria C1 attraverso la determina dirigenziale pubblicata sul sito internet istituzionale del Pincio. Gli esami per istruttore direttivo amministrativo, in due turni, alle 14 e alle 17, sono stati svolti regolarmente. E dovrebbe succedere la stessa cosa oggi, per quelli da istruttore direttivo tecnico e istruttore tecnico. Prove che sono state aggiornate inserendo le domande che mancavano nei test precedenti, quelle di inglese e informatica. L’avvocatura del Comune è a lavoro, insieme ai dirigenti per prendere la direzione definitiva, che però sembra essere inevitabilmente quella di far ripetere le prove della scorsa settimana, cancellando di fatto tutti i risultati ottenuti dai candidati.