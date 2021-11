Concorso time: fari puntati sulla querelle Roma4, sul caso Allumiere e sul concorsone di Civitavecchia

A fine novembre si torna a parlare di concorsi, che riguardano tutti casi legati al territorio. C’è quello della Asl Roma4 che tiene banco, dopo il ricorso degli ammessi vinto al Tar del Lazio e la decisione di appellarsi al Consiglio di Stato da parte dell’azienda. Ora i ricorrenti preparano il contro appello, in una partita giudiziaria che dovrebbe chiudersi prima di Natale. In attesa di sviluppi da parte della Guardia di Finanza che qualche settimana ga ha acquisito tutta la documentazione delle procedure. Ad Allumiere invece si aspetta la prima udienza di comparizione del processo ad Andrea Mori, l’ex presidente della Commissione d’esame. Lunedì intanto è in programma la Commissione Trasparenza alla Regione Lazio, dedicata alle osservazioni rispetto alla relazione redatta dalla presidente Chiara Colosimo. Da capire il motivo di un’eventuale cancellazione della parte dedicata a Civitavecchia, al “giallo di Natale” (assunzioni e dimissioni in tempi da record verificatesi proprio il 24 di dicembre). Infine sono arrivate proprio ieri le indicazioni su un altro concorso, quello che si sta per tenere a Civitavecchia. Diversi i profili professionali ricercati: sei agenti di polizia locale, sette istruttori amministrativi categoria C1, otto tecnici geometri, sempre categoria C1, cinque direttori amministrativi D1, altrettanti direttori tecnici D1, un direttore tecnico ambientale D1 e infine uno psicologo. Le prove inizieranno il 13 dicembre e termineranno il 21. Si svolgeranno presso il centro congressi “Expo Leonardo Da Vinci” a Fiumicino.