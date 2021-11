Concorso Roma4, la Asl si appella al Consiglio di Stato. La GDF acquisisce la documentazione

Due novità rilevanti nella vicenda legata al concorso della Asl Roma4, annullato dall’azienda in autotutela ma rimesso in piedi dal Tar del Lazio che ha accolto il ricorso di alcuni ammessi. La Asl avrebbe deciso di appellarsi al Consiglio di Stato, contro la sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio. Venerdì scorso inoltre la Guardia di Finanza avrebbe effettuato un accesso presso i locali della Asl Roma 4, al fine di richiedere la consegna di tutta la documentazione. Un passaggio potenzialmente importante, anche se, è bene ricordarlo, la revoca delle procedure era stata motivata da una serie di criticità e illegittimità nella formulazione dei quesiti e nelle risposte elaborate dai candidati. In “palio” ci sono sempre 22 posti di profili amministrativi categoria C, da inserire nell’azienda sanitaria locale e nella Roma 5. Le prove, quella pratica e quella scritta sono state svolte presso la Fiera di Roma a febbraio scorso. Infine i fari sul concorso sono puntati anche dalla Regione Lazio che, con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo convocherà una Commissione Trasparenza sul tema, proprio come accaduto per un altro concorso, molto più chiacchierato, quello di Allumiere. Fra le analogie diversi nomi di candidati connessi con la politica, le istituzioni e l’azienda sanitaria stessa.