Concorso per amministrativi annullato dalla Asl Roma4, Tidei scrive all’assemblea dei sindaci del territorio

Due i punti in questione e maggiormente attenzionati: la Relazione illustrativa delle linee strategiche della nuova dirigenza generale ma soprattutto Relazione sull’annullamento del concorso per assistente amministrativo ad un solo giorno prima dello svolgimento dell’esame orale

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei scrive al presidente dell’assemblea dei sindaci per parlare della Asl Roma4. Due i punti in questione e maggiormente attenzionati: la Relazione illustrativa delle linee strategiche della nuova dirigenza generale ma soprattutto Relazione sull’annullamento del concorso per assistente amministrativo ad un solo giorno prima dello svolgimento dell’esame orale. Ecco il testo completo.

La lettera. Caro Presidente,

con l’avvicendamento alla Direzione Generale della ASL, abbiamo assistito in

tempi rapidi ad un cambio di passo rispetto alla precedente gestione che lascia alcuni di

noi abbastanza perplessi.

Innanzitutto, il concorso per assistente amministrativo è stato autoritativamente

annullato, nonostante pareri discordi, anche alla luce di suggerimenti interni tesi alla

conservazione di detto concorso.

Una simile decisione ha creato numerose proteste da parte degli ammessi che

non ritengono né giusta, né legittima una decisione del genere.

Si aggiunga la preoccupazione che la riapertura del concorso per amministrativi

da parte della ASL Roma 1 possa di fatto favorire tanti cittadini romani a danno dei

cittadini del territorio che legittimamente e meritoriamente avevano già superato la prima

prova.

Le stesse consulenze che sembrano affidate recentemente dalla Direzione

Generale a personaggi esterni, con costi che si aggirano in due anni a quasi 300.000

euro, confermerebbero il timore di una eccessiva presenza di esterni provenienti dalla

ASL Roma 1 che verrebbero a sostituire funzionari e dirigenti della RM 4.

Ciò stante, anche al fine di evitare contrapposizioni future tra dirigenza generale

ed alcuni Sindaci del territorio, ti sarei grato se tu volessi convocare la conferenza dei

Sindaci con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Relazione illustrativa delle linee strategiche della nuova dirigenza generale.

2. Relazione sull’annullamento del concorso per assistente amministrativo ad un

solo giorno prima dello svolgimento dell’esame orale.

3. Piano annuale delle consulenze

In attesa porgo i miei più cordiali saluti.