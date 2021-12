Concorso, luminarie e chiosco, sono sei gli indagati dalla Procura di Civitavecchia

Tre questioni all’attenzione degli inquirenti, per almeno sei indagati. Parliamo innanzitutto del concorso, che nei giorni scorsi ha generato un caos rilevante per le prove nulle a causa della mancanza delle domande di inglese e informatica, dell’affidamento legato all’allestimento delle luminarie e infine della gestione di un chiosco in zona Pirgo. Si ipotizzerebbero presunti reati corruttivi, turbative d’asta e presunte truffe relative al concorso. A “favorire” le indagini ci sarebbero anche delle intercettazioni ambientali e delle telecamere nascoste. Il 23 dicembre scorso al Pincio c’era stato il blitz della Polizia, che aveva acquisiti diversi documenti.