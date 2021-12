Concorso culturale della Fondazione Cariciv e del Leo Club

Ai vincitori sono state assegnate tre premi in bonus libri offerti dalla Fondazione Cariciv. I vincitori sono stati Lorenzo Ranalli del Liceo Galilei che si è classificato al primo posto. Seguito da Pietro Gatti e da Gianluca Moglie dell'istituto Marconi

Un Concorso di cultura destinato alle classi quarte degli istituti superiori di Civitavecchia. E’ quello messo in piedi dal Leo club Civitavecchia e dal suo presidente Federica Maria Diddoro. Ai vincitori sono state assegnate tre premi in bonus libri offerti dalla Fondazione Cariciv. I vincitori sono stati Lorenzo Ranalli del Liceo Galilei che si è classificato al primo posto. Seguito da Pietro Gatti e da Gianluca Moglie dell’istituto Marconi. “Era per noi doveroso condividere e sostenere questo progetto che vede il volontariato del Leo Club sposarsi con la cultura e con il mondo della scuola” ha spiegato la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco. Soddisfatto il presidente del club Lions Mario Manduzio e i presidi Zeno e Guzzone, presenti alla premiazione.