Concorso Asl Roma4, verso la calendarizzazione degli orali. Matranga: “Prima c’è da sanare la graduatoria e nominare la commissione”

C’è un concorso che potrebbe essere rimesso in piedi dopo la revoca. E’ quello della Asl Roma4, per 22 amministrativi categoria C, da inserire nell’azienda sanitaria locale e nella Asl Roma5 (rispettivamente 14 e 8 posti). Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione ai ricorrenti, si attende la convocazione degli orali, visto che le procedure sono state annullate dopo le prove scritte e pratiche che si sono svolte presso la sede della Fiera di Roma. “Si, daremo seguito al pronunciamento del giudice – conferma il direttore generale Cristina Matranga – ma prima sarà necessario rinominare la commissione e recuperare quei candidati che erano rimasti fuori nella graduatoria provvisoria, a causa della domanda sbagliata”.