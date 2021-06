Concorso Asl Roma4 annullato: i quesiti incriminati. Lucernoni: “Oltre 250 candidati a secco e soldi pubblici sprecati”

Le reazioni. Sul tema si registra una reazione da parte della politica. “Ho letto l’atto con cui la Asl annulla questo concorso, ci sono dei quesiti dello scritto contestati. E’ cambiato il Direttore Generale e si decide che siccome c’è già un concorso simile alla Roma1 (al centro di Roma), questo concorso non verrà più espletato e si prenderà da quella graduatoria, per fortuna si riaprono i termini di quello alla Rm1 per permettere la partecipazione anche da Civitavecchia. Tutto legittimo per carità, ma mi viene da fare alcune osservazioni. La Asl ha affidato ad una società esterna lo svolgimento del concorso, che presumo verrà comunque almeno parzialmente pagata…quindi soldi pubblici sprecati. E poi ci sono gli oltre 250 partecipanti che avevano superato lo scritto e aspettavano l’orale che hanno sprecato il loro tempo, le loro fatiche, magari hanno acquistato libri, pagato corsi di preparazione al concorso che vedono sfumata la speranza di un lavoro. Si ritira tutto in autotutela, ripeto assolutamente legittimo per carità, abbiamo scherzato e nessuno paga…poi ci chiediamo perchè i nostri giovani se ne vanno da Civitavecchia, dall’Italia, cercando altrove la legittima possibilità di lavorare. Lavoro su cui è fondata la nostra Repubblica, lavoro che ormai è un privilegio per pochi…Profonda tristezza e tanta solidarietà a chi deve ricominciare tutto da capo e a questi sì che non li tutela nessuno”. Lo dichiara Daniela Lucernoni, consigliere comunale del M5stelle.