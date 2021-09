Concorso Asl Rm4 annullato, Giannini: “L’assemblea dei sindaci non c’entra nulla. Eventualmente sarà tribunale a decidere”

“È sempre bene fare chiarezza nei concorsi pubblici, rispettando il ruolo e le decisioni degli organi deputati ad assumerle, soprattutto se prese per assicurare trasparenza e legalità. Per questo risulta difficile comprendere la posizione del Sindaco di Santa Marinella riguardo decisioni assunte dalla Asl Roma 4, che mirano al perseguimento della regolarità degli atti. Rispetto al concorso annullato, infatti, ci sono state osservazioni e richieste di chiarimenti sia dal Ministero che dalla Regione, ai quali è seguita un’attenta istruttoria e dalla quale è scaturita l’indicazione di annullamento, da cui un’amministrazione non può prescindere onde evitare di dar seguito a procedure illegittime. Se vi saranno candidati che ritengono di voler fare ricorso lo faranno e sarà un tribunale a decidere. Cosa c’entra dunque l’assemblea dei Sindaci, invocata da uno dei Sindaci del territorio? Quanto alle consulenze erano, e sono tutt’ora, vacanti diverse strutture tecniche e relativi uffici, sono stati dunque indetti tutti gli avvisi pubblici per la selezione dei futuri dirigenti, che richiedono i conseguenti tempi di legge. Ai concorsi indetti potranno ovviamente partecipare tutti, di Civitavecchia e non, come del resto accade in ogni selezione pubblica. Nel frattempo la struttura ha il dovere di funzionare, soprattutto per il reperimento dei fondi del PNRR, un lavoro indispensabile per sviluppare e migliorare il servizio sanitario del territorio, la cui perdita rappresenterebbe un danno importante. Il costo delle eventuali consulenze non è altro che la tariffa prevista dal ccnl. Tutto, quindi, secondo lo schema della legalità. L’auspicio, infatti, è che nel nostro territorio si svolgano concorsi trasparenti, regolari, senza corsie preferenziali e senza ulteriori sorprese e scandali”. Lo dichiara Stefano Giannini, segretario PD Civitavecchia.