Concorso annullato dalla Asl Roma4, parla il direttore generale Matranga: “Procedure illegittime. Inevitabile la revoca”

“La commissione aveva “sanato” le risposte aggiornando i punteggi? La commissione non è l’amministrazione. È quest’ultima che deve valutare, approfondire e alla fine decidere. Ho verificato io personalmente, accertando che vi erano delle illegittimità evidenti. Casi in cui le risposte alla domanda erano quasi tutte errate oppure il contrario, che c’erano più opzioni potenzialmente corrette. Il nostro è stato un percorso obbligato”. Lo dichiara il direttore generale della Asl Roma4 che interviene per spiegare i motivi che l’hanno spinta ad annullare il concorso per assistente amministrativo categoria C, 22 posti in tutto e oltre 250 candidati che hanno partecipato. “Non avessimo annullato il concorso, sarebbe bastato che qualcuno avesse impugnato l’atto e ci saremmo ritrovato a carte quarantotto. Capisco la delusione dei candidati ma la priorità per la sottoscritta resta quella di tutelare l’ente. Non potevamo certificare una procedura sbagliata correndo rischi pesanti in futuro. So che qualcuno intende fare ricorso, non posso certo impedirlo. Vedremo quello che succederà”.