Concorso annullato dalla Asl Roma4, la class action scatta con soli 26 candidati

I partecipanti al concorso che è stato poi annullato dalla Asl Roma 4 erano oltre 250. Parliamo degli ammessi alla prova orale. Alla fine la class action per opporsi alla decisione del direttore generale dell’azienda sanitaria Cristina Matranga è partita, ma hanno aderito solo 26 candidati, rispetto agli oltre 70 che si erano interessati alla primissima fase, quella post revoca. La prova era per la ricerca di 22 profili da amministrativi categoria C, 14 alla Roma 4, 8 alla Roma 5. Un concorso annullato con deliberazione aziendale a fine giugno scorso. Alla base della scelta una serie di criticità e illegittimità nella formulazione dei quesiti e nelle risposte elaborate dai candidati, motivazione confermata anche dalla stessa Matranga nei giorni scorsi. A frenare qualche ammesso anche la ragione economica, visto che c’era da versare una cifra superiore ai 300 euro. Comunque il dato sul numero di persone che partecipano alla class action ha valore esclusivamente simbolico. Qualora il Tribunale regionale del Lazio dovesse infatti dare ragione agli ammessi verrebbero “recuperati” per la prova orale tutti gli oltre 250 candidati.