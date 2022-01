Concorso Allumiere, il legale del sindaco Pasquini: “Confidiamo nella richiesta di archiviazione”

Riceviamo e pubblichiamo. “La notizia, così come è stata oggi data offre due spunti critici di particolare rilievo. Il primo è che essa non è corretta e, quindi, non vera ed appare offensiva di ogni legittima aspettativa circa la sua attendibilità. La seconda, che fa riflettere, è che essa appaia sui mezzi di informazione ancor prima di essere notificata agli interessati diretti. Fatto di non poco rilievo, dal momento che dalla notifica si apre un tempo “processuale” devoluto alla attività delle parti ,solo al termine del quale il PM potrà valutare e decidere. Per essere chiari: va opportunamente ribadito quanto danno si produca con la diffusione di notizie che, non rispondendo a verità, finiscono per essere fuorvianti nel convincimento generale all’interno del c.d. “processo pubblico”, laddove l’etichetta diventa sostanza, indipendentemente dal contenuto. Ma, al di la di ogni richiamo ad una corretta rappresentazione delle cose, rimaniamo fermi nel convincimento della assoluta linearità e buona fede negli atti compiuti dal Sindaco in tutta questa vicenda che, ci auguriamo, possa incontrare disponibilità nel PM ai fini della richiesta di archiviazione per quanto sopra rappresentato. Ogni presunta responsabilità va, comunque ed allo stato, rigettata e respinta in modo netto lasciandone le modalità e le interpretazioni alle tempistiche imposte e opportunamente richiamate dalle regole processuali. Ringrazio, comunque, per l’ospitalità”. Avv Pier Salvatore Maruccio.