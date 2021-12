Concorso a Civitavecchia, concluse le prove. Da rifare al più presto quelle dove mancano inglese e informatica

Si resta in attesa di nuove determinazioni da parte del Comune, che dovrebbe cancellare le graduatoria pubblicate la scorsa settimana e ricalendarizzare alla velocità della luce i nuovi esami per i vari profili professionali

Sono state concluse ieri le prove per il concorsone di Civitavecchia. Parliamo di quelle da “istruttore direttivo amministrativo”, “istruttore direttivo tecnico” e “istruttore tecnico”. La novità rispetto agli esami della scorsa settimana, è che sono state inserite le domande sulle materie di inglese e informatica, due per materia. Ora però ci sarà da rifare le altre, quelle dove mancano le domande “incriminate”. Si resta in attesa quindi di nuove determinazioni da parte del Comune, che dovrebbe cancellare le graduatoria pubblicate la scorsa settimana e ricalendarizzare alla velocità della luce i nuovi esami per i vari profili professionali.