Concorsi pubblici, che momentaccio: dopo Allumiere anche la Asl Roma4 verso l’annullamento?

“Per sopraggiunte indicazioni regionali, considerata l’emergenza sanitaria in corso e dovendo dare priorità ai concorsi per l’Area della Dirigenza Medica e Sanitaria in fase di espletamento, si comunica che le prove orali del concorso pubblico, fissate a partire dal 26.04.2021, come da calendario “prove orali concorsuali”, sono rinviate a data da definirsi”. Con queste poche righe la Asl Roma 4 ha sospeso il concorso per la copertura di 22 posti di Assistente Amministrativo Categoria C, da assegnare alle aziende Asl Roma 4, 14 e Asl Roma 5, 8. E’ passato quasi un mese intanto e di nuove indicazioni da parte dell’azienda sanitaria neanche l’ombra. Una bella gatta da pelare per il nuovo direttore generale Cristina Matranga. E in generale è un gran brutto periodo per i concorsi pubblici, dopo il pasticcio causato dalla commissione d’esame di Allumiere, con la vicenda oramai nota a tutti, e quello che è emerso nella Asl di Latina, dove sono scattate addirittura le manette. E’ evidente che la Regione Lazio, dopo lo scandalo di Allumiere, ha deciso di verificare al millimetro tutte le procedure dei concorsi. Tornando alla Asl Roma 4 ci sono oltre 200 persone in attesa di comunicazioni, che aspettavano di fare l’ultima prova, ovvero l’orale, mentre alla prova avevano chiesto di partecipare oltre 1500 candidati. Tutto congelato, con la netta sensazione che anche questo concorso sia a forte rischio annullamento.