Conclusi i lavori alle scogliere che proteggono le spiagge di lungomare Marconi

“Abbiamo tutelato un tratto di litorale molto amato dai cittadini a dai turisti. Gli imprenditori balneari della zona, adesso, possono tirare un sospiro di sollievo. Si tratta di un intervento che ho seguito con grande attenzione e per cui non posso che essere soddisfatto. Siamo riusciti a mettere in salvo spiagge e stabilimenti. L’opera non termina qui. Come da programma, sono previsti ulteriori interventi su altri tratti lungo tutto il litorale che, come sappiamo, è soggetto ad erosione, per mareggiate e vento forte. Un lavoro che ha l’obiettivo di salvaguardare la nostra costa e il fondale e per rendere sempre più fruibili le spiagge e gli specchi d’acqua”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei. Sono infatti conclusi i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle scogliere che proteggono dall’erosione le spiagge del lungomare G. Marconi a Capo Linaro. Finanziato dalla Regione Lazio, l’intervento ha avuto come obiettivo quello di rendere nuovamente efficaci le barriere frangiflutto realizzate ormai più di trent’anni fa. Il tratto di costa interessato è quello compreso tra lo stabilimento “Capolinaro” e lo stabilimento de “La Gatta a mare”. Scopo dell’intervento è stato quindi quello effettuare il rifiorimento delle scogliere. A causa dell’erosione che, colpisce il litorale soprattutto di inverno ma anche d’estate, l’efficienza delle scogliere si è infatti notevolmente ridotta e in alcuni casi la funzionalità è stata compromessa. Le scogliere nel tempo si sono deformate e con questo intervento di manutenzione straordinaria, le barriere frangiflutto sono state rinnovate e risagomate per consentire la difesa della costa. “Un’opera attesa da oltre 40 anni dagli operatori balneari e dai tanti turisti e cittadini che ogni estate popolano il lungomare a Capo Linaro. Sono lavori che hanno un valore significativo per il contributo che offrono alla tutela dell’ambiente in un ambito particolarmente delicato del territorio come la costa: proprio per questo, assumono importanza anche per i risvolti economici legati al turismo. È obiettivo dell’Amministrazione intraprendere tutte quelle opere ed interventi a tutela del nostro patrimonio costiero e fare in modo che gli amanti delle spiagge e del mare possano usufruirne nel modo migliore”, ha affermato Tidei. Contestualmente all’ intervento sulle scogliere, è stato eseguito il ripascimento e la messa in sicurezza del tratto di costa attraverso il prelievo di giacimenti di sabbia sottomarini così da ripristinare l’assetto morfologico delle spiagge e consentire alle piccole imbarcazioni l’accesso ai moli presenti.