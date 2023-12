Concertone Capodanno,dopo lo stop a Emis Killa il sindaco Grando annuncia Gianna Nannini

Riceviamo e pubblichiamo. L’ultimo dell’anno si avvicina e l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco, ha definito la scaletta delle esibizioni che si succederanno in Piazza Falcone la sera del 31 dicembre. Il parterre degli artisti è stato completamente ridisegnato per far posto ad un programma interamente “in rosa”. Con grande orgoglio possiamo finalmente annunciare che la super ospite dell’evento più atteso dell’anno sarà Gianna Nannini, una star che non ha certamente bisogno di presentazioni. La regina del rock italiano si esibirà in un concerto live, con la band al completo, ripercorrendo le tappe più importanti di una carriera straordinaria, costellata da brani che sono entrati di diritto a far parte della storia della musica. L’altra grande ospite della manifestazione sarà Ema Stokholma, poliedrica conduttrice radiofonica e televisiva che si esibirà in dj set. A completare il quadro degli artisti saranno il dj Ed7more, che abbiamo già potuto apprezzare durante il Summer Fest, e la vocalist Johanna Martes Vidal. Ricordo che l’ingresso per il pubblico è gratuito e che, per l’occasione, Piazza Falcone sarà interamente pedonalizzata.