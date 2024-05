Concerti congelati per il bando flop, il Comune per ora punta sugli eventi commerciali

In attesa di una svolta miracolosa sul fronte dei concerti estivi alla Marina, dopo il bando di gara andato clamorosamente deserto e la “fuga” della società “Shining Production”, che aveva organizzato gli ultimi due Summer Festival, dal Comune arriva il calendario degli eventi commerciali 2024. “Il Comune di Civitavecchia – si legge sulla deliberazione di Giunta – allo scopo di favorire il coordinamento delle iniziative proposte nel territorio, il rilancio economico delle realtà commerciali cittadine e rendere più omogenea la capacità attrattiva della città, intende programmare tutti gli eventi di interesse commerciale nell’arco dell’anno solare, strutturando ed articolando le iniziative che interessino in particolar modo il centro storico cittadino, che valorizzino e promuovano la realtà produttiva della città e siano capaci per la loro rilevanza tematica di attrarre ed interessare il maggior numero di possibili fruitori”. Ecco gli eventi suddivisi per organizzatore, ubicazione e periodo.