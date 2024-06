Con l’estate tornano le visite della guida turistica Claudia Moroni alla scoperta di Tarquinia, per un programma denso di appuntamenti tra luglio e agosto. “Approfondiremo la conoscenza delle principali epoche della nostra città attraverso i suoi monumenti – sottolinea Claudia Moroni -. Per il centro storico, ho pensato a percorsi lungo i principali punti di interesse storico all’interno della cinta muraria, mentre per gli appassionati dell’arte etrusca non potevano mancare le visite alle tombe dipinte. Faremo anche un salto nella contemporaneità per “L’incontro con l’artista”, ammirando le opere dello scultore Claudio Capotondi in esposizione a palazzo Vitelleschi, per la personale “”Poliedrogenesiosmosi””.

Si parte il 4 luglio con le escursioni serali all’interno della cinta murara tra palazzi signorili, antiche chiese, alte torri, piazze e vicoli. Un tuffo nella storia della città che sarà possibile fare ogni giovedì sino alla fine di agosto sotto le luci del cielo stellato. Dal 10 luglio al 7 agosto, ogni mercoledì sera, l’eccellenza enogastronomica si abbina alla bellezza dell’arte con “Degustando Tarquinia”, la cena itinerante dedicata alla scoperta del centro storico e alle eccellenze della cucina locale, in collaborazione con il Capolinea Caffè, i ristoranti Cavatappi e Arcadia, che proporranno per ogni appuntamento un prodotto locale diverso. Dal 12 luglio, ogni weekend sino al 24 agosto, si terranno di prima mattina le visite guidate alla necropoli etrusca dei Monterozzi, patrimonio dell’Unesco dal 2004. Per avere più informazioni sulle iniziative, per le quali è obbligatoria la prenotazione, è possibile chiamare il 347 6920574.