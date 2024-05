“Con la nuova provincia Baccini e Tidei stanno portando uno dei quadranti più importanti del Lazio al fallimento”

“La nuova Provincia è un bluff. Lo sanno i cittadini di Tolfa. Lo sanno bene anche la sindaca Bentivoglio e la sua maggioranza politica che pure, per favorire interessi di altri, hanno comunque deciso di sacrificare la propria città. Con la nuova Provincia salteranno gli oltre 70 milioni di euro di investimenti già programmati in questi anni. Diminuirà la qualità dei servizi offerti che i cittadini si ritroveranno a dover pagare a peso d’oro. Aumenteranno tasse e gabelle. Tutto per finanziare l’idea folle di Baccini e Tidei che stanno portando, per proprio tornaconto, uno dei quadranti più importanti del Lazio al fallimento. Si continua a dar gambe a un provvedimento sciagurato senza peraltro aver parlato con il territorio, spiegato le nefaste prospettive future, aver chiesto su chi ricadrà questa scelta cosa ne pensi. Un quadrante oggi centrale rischia la marginalità. Faremo di tutto per evitarlo”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.