“Con il capitale politico della società civile chiediamo supporto ai partiti di centrodestra”

“La nostra è una proposta civica, che poggia su un capitale politico. Con questo capitale politico chiediamo ai partiti di centrodestra si sostenerci”. Il generale Paolo Poletti chiarisce l’area a cui rivolgersi durante l’incontro che si è svolto ieri sera a Villa Rosy, nel quale lo stesso Poletti ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco, con la lista Leali, Legali, Liberi per Civitavecchia. “Il nostro impegno sarà quello di restituire dignità a Civitavecchia, consentire ai suoi cittadini di liberarsi dal fardello caratterizzato da disillusione e astio, e restituire la visione di un futuro. In grado di puntare sulla portualità, su una nuova visione industriale che si basa su rinnovabili ed economia circolare, con al centro lo sviluppo del turismo, su un mercato potenziato e una crescita dell’agricoltura di prossimità. Penso poi anche ai collanti sociali, l’arte, la cultura e lo sport. Al meeting erano presenti sostenitori, attivisti e semplici curiosi. Nella squadra del generale l’ex assessore ai lavori pubblici Sandro De Paolis e l’ex assessora ai servizi sociali Cinzia Napoli. Riflettori puntati soprattutto su Giorgio Simeoni, capogruppo in Regione di Forza Italia e Roberto D’Ottavio, coordinatore locale azzurro, partito che sostiene ancora la maggioranza del sindaco Ernesto Tedesco con la presenza del consigliere comunale Massimo Boschini.