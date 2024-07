Un viaggio nel Cinema dagli anni ’70 ad oggi italiano e non solo. Nella splendida e suggestiva cornice del Polo Culturale, giovedì 4 luglio è andato in scena il Concerto della Banda G. Verdi di Tolfa, guidata dal maestro Stefania Bentivoglio, dedicato alle Colonne Sonore protagoniste del Cinema dagli anni ’70 ad oggi, italiano e non solo.

Un meraviglioso Concerto si è esibito giovedì 4 luglio al Polo Culturale di Tolfa, alcune Colonne Sonore sono state accompagnate da immagini, altre invece, puramente strumentali. Molte sono state le musiche riprodotte dalla Banda, tra queste: ″1492″, ″La conquista del paradiso″, ″L’ultimo dei Mohicani″, ″Spirit Stallion of the Cimarron″, ″La Maschera di ferro″, ″1984″, ″Il postino″, ″How to train your dragon″, ″Mission impossibile″, ″A Morricone portrait″.

Numeroso è stato il pubblico che ha assistito fino alla fine dello spettacolo musicale ed ha

applaudito la Banda G. Verdi con il suo maestro. La Presidente Erika Podestà ha ringraziato il pubblico e Stefano Serpente per la realizzazione e il montaggio dei video proiettati, ha ricordato inoltre l’appuntamento con la Festa della Banda, dall’8 all’11 agosto, dove l’8 si ripeterà il Concerto alla Villa Comunale di Tolfa.

Cristiana Boriosi