“Con Elly Schlein il partito ha virato a sinistra, la Cpc intanto assume altri 37 lavoratori”

“Con Elly Schlein si è svoltato, il Pd è un partito di sinistra, con temi politici a 360 gradi, ieri sera (lunedì, ndc) alla Sala Ivano Poggi della Compagnia Portuale ci siamo confrontati per lo più su lavoratori, lavoro, sicurezza e diritti sociali, con il commissario UE Schmit, e tanti interventi dei presenti di altissimo livello”. Lo scrive Patrizio Scilipoti, presidente della Cpc e consigliere comunale del Pd. Che ha annunciato anche una novità importante dal punto di vista occupazionale: “Stiamo per assumere altri 37 lavoratori a tempo indeterminato, una risposta importante in una fase delicata”.