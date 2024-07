“Con 2 milioni di euro trasformeremo il litorale in un’area più funzionale e fruibile”

“Si prosegue con la riqualificazione e valorizzazione della nostra frazione di mare. Dopo la storica realizzazione del Lungomare dei Navigatori Etruschi prende il via un nuovo cantiere, finanziato con i fondi PNRR di Città Metropolitana nell’ambito del Progetto Urbano Integrato (PUI SPORT). Questo importante finanziamento di oltre 2 Milioni di euro trasformerà il nostro litorale in un’area più funzionale e fruibile. I lavori inizieranno con la completa riqualificazione di Piazza Prima Rosa e proseguiranno con la creazione di un moderno skate park, approvato dal CONI, e di un nuovo parcheggio. Durante la stagione estiva, i lavori interesseranno solo alcune aree per garantire la fruibilità dei parcheggi. Dopo l’estate, il progetto si estenderà coinvolgendo ulteriori zone adiacenti al lungomare. Vi invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia di inaugurazione il 1 luglio alle ore 17.00, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti della Città Metropolitana”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.