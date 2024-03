Comunità Energetica Rinnovabile a tutto Sole: “Insieme possiamo contrastare i cambiamenti climatici”

Grande partecipazione all’incontro con il prof. Gabriele Bollini, urbanista e valutatore ambientale sul tema della “transizione ecologica adattiva”, tenutosi sabato 23 marzo a Santa Marinella. Evidentemente i temi dei cambiamenti climatici che incombono sulle nostre teste e l’urgenza della transizione ecologica che ne consegue sono gli argomenti che ci toccano da vicino e ci preoccupano sensibilmente.

L’evento è stato organizzato dalla Prima Comunità Energetica Rinnovabile di Santa Marinella, A Tutto Sole, insieme ad associazioni che hanno contribuito ad affrontare il tema da diversi punti di vista. Un’occasione preziosa, patrocinata da E’ Nostra, fornitore cooperativo nazionale di energia elettrica rinnovabile, sostenibile ed etica, e dalla Fondazione Finanza Etica, per stimolare riflessione e confronto tra A Tutto Sole con Clelia Di Liello e il suo direttivo, e il Coordinamento CERS del Lazio con l’intervento di Dario Tamburrano, il Comitato 2 ottobre con Giovanni Dani e Nature Education con Desirée De Bakker.

La relazione di Bollini ha suscitato sgomento e dibattito perché lo stato delle cose è davvero drammatico ma si è anche convenuto che coltivando le relazioni tra i differenti attori del territorio, cittadini, associazioni, comitati, comunità e pubblica amministrazione, alimentando un dibattito franco, democratico e consapevole sulla necessità di definire strategie comuni, si possa contribuire a costruire un’efficace transizione energetica che mitighi i danni del cambiamento climatico (nel 2023 i mari si sono riscaldati ulteriormente arrivando alle temperature più alte di sempre da quando si monitorano).

A poco più un anno di vita dell’associazione A Tutto Sole, il bilancio è positivo e la sfida da intraprendere è proprio questa: mettere in comune conoscenza e azione, sostenere la formazione e suscitare curiosità e consapevolezza dal basso in collaborazione tra le diverse organizzazioni e gli enti preposti alla tutela ambientale e sociale. Il tutto nel rispetto dei propri ruoli, ma con la comune visione e il comune obiettivo di azzerare la produzione di Co2. Non è poco!. La Comunità Energetica Rinnovabile A Tutto Sole.