Comune-Polizia locale: c’è l’accordo. Revocato lo sciopero fino al 9 agosto

E’ stato revocato lo sciopero della Polizia Locale di Civitavecchia, proclamato dalla sigla Cisl Fp, per le prestazioni straordinarie dall’11 luglio al 9 agosto. La notizia è arrivata al termine di un incontro avvenuto tra il Sindaco Ernesto Tedesco, il Vicesindaco con delega alla Polizia Locale Massimiliano Grasso, il segretario generale Pompeo Savarino, il comandante Ivano Berti e i rappresentanti sindacali della Cisl Fp Roma Capitale e Rieti Massimo Bonomo, Raffaele Paciocca e Antonio D’Agostino.

Gli impegni. Nell’occasione l’Amministrazione ha preso l’impegno a pubblicare entro un mese il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di altri sei agenti, di provvedere all’acquisto di 50mila euro di dotazioni (giubbotti alta visibilità e rinnovo capsule spray), all’erogazione di 50mila euro per il progetto per la sicurezza urbana e stradale negli eventi organizzati dall’amministrazione. Si è inoltre concordato il rilascio di tesserini validi al personale che dovesse esserne momentaneamente sprovvisto (entro luglio) e a provvedere all’assegnazione di action bodycam al personale in servizio esterno (entro settembre). “L’Amministrazione comunale esprime quindi soddisfazione per il dialogo riaperto e per aver avuto l’occasione di ribadire gli impegni già assunti nei mesi scorsi e dimostrare ancora più attenzione verso le richieste degli agenti di Polizia Locale e dei loro rappresentanti”, si legge nella nota diramata dal Pincio.

La Cisl Fp. “Purtroppo, dobbiamo evidenziare il mancato accoglimento formale da parte dell’amministrazione di implementare già dal 2020 la grave carenza dell’attuale dotazione organica con personale stagionale. Questo punto è stato sottolineato dalla nostra organizzazione sindacale più volte nel corso del confronto che in alcuni momenti è stato anche aspro e difficile, confidiamo comunque che il Comune di Civitavecchia possa in questi giorni riflettere molto attentamente sulla necessità di poter effettuare immediate assunzioni temporanee con una semplice modifica della deliberazione di giunta sul fabbisogno del personale attingendo dalle tante graduatorie vigenti e disponibili di altri comuni al fine di poter assumere personale stagionale che riteniamo fondamentale e indispensabile per poter erogare al meglio i servizi alla cittadinanza in questi mesi estivi essendoci tra l’altro disponibilità in bilancio”, lo dichiara il Segretario Generale della CISL FP di Roma Capitale e Rieti Giancarlo Cosentino.