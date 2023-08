Comune e Ater firmano la convenzione, lavori in partenza a via XVI Settembre

Riceviamo e pubblichiamo. Si sblocca la situazione dell’immobile di via XVI Settembre. È stata infatti firmata la convenzione tra l’Ater, azienda dell’edilizia residenziale e il Comune di Civitavecchia per la demolizione e ricostruzione dello stabile, inagibile da quattro anni. Contestualmente, l’assessorato all’Urbanistica ha anche predisposto il necessario permesso a costruire per dare il via alle operazioni. Gli uffici comunali hanno così permesso l’avvio alla fase operativa di un procedimento attesa dalle famiglie dell’edificio, che si sono ritrovate all’improvviso nell’indisponibilità dei proprio alloggi. Si stanno predisponendo anche le misure che si renderanno necessarie per garantire la sicurezza e la viabilità temporanea. Nelle prossime settimane è quindi prevista la posa della prima pietra del cantiere.