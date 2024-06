“Complimenti al nuovo sindaco Marco Piendibene, tante le urgenze sul tavolo”

“A nome di tutto il direttivo di Confcommercio Litorale Nord facciamo i più sentiti complimenti al nuovo Sindaco Marco Piendibene certi che si possano fin da subito affrontare le più importanti tematiche relative al settore del commercio.

Civitavecchia ha diversi punti urgenti lasciati in sospeso dalla politica che ha amministrato negli ultimi anni, partendo dalla revisione della tassa sui rifiuti (una delle più alte di tutto il Lazio) il restyling incompiuto del mercato CIttadino, il restyling del più grande centro commerciale all’aperto di Corso Marconi (con relativa problematica legata alla gestione dell’housing di via Giusti) ed all’ultima delibera relativa all’area commerciale di Campo dell’oro, la grande problematica relativa alle installazione esterne, così come dopo oltre 2 anni di lavoro da parte del Nostro Direttivo, l’attivazione del marchio DE.CO.

Confidiamo anche (finalmente!) nello sviluppo digitale di tutta la città, che ci consentirà di aumentare la visibilità a livello Internazionale e di aumentare la qualità di vita di tutti i Cittadini, nessuno escluso”. Lo dichiara il direttivo Confcommercio Litorale Nord.