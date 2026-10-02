“Completati diversi interventi sulle strade: conclusa la riasfaltatura della Braccianese Claudia”

A fare il punto sugli interventi è il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, che ha evidenziato come il programma di manutenzione abbia coinvolto anche altre arterie cittadine interessate dai lavori

Si sono conclusi negli ultimi giorni i lavori di rifacimento dell’asfalto lungo via Braccianese Claudia, nel tratto interessato dagli interventi realizzati da Enel Distribuzione. Un’opera che, secondo quanto sottolineato dall’amministrazione comunale, era attesa da diversi anni.

A fare il punto sugli interventi è il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, che ha evidenziato come il programma di manutenzione abbia coinvolto anche altre arterie cittadine interessate dai lavori effettuati dalla società elettrica.

Tra le strade oggetto degli interventi figurano via Pertini, via Adige, via Prampolini, via Baldini, via Barbera, via Bricchetto e il tratto dell’Aurelia Nord.

Nel bilancio delle opere completate rientra anche via delle Molacce, dove l’intervento non si è limitato al semplice rifacimento della pavimentazione stradale. La strada è stata infatti interessata da lavori finalizzati anche alla messa in sicurezza dell’area, a causa del rischio di frana che coinvolgeva il tratto.

Sul fronte della viabilità cittadina, è stato inoltre ripristinato e nuovamente attivato l’impianto semaforico di Campo dell’Oro. Terminata anche la realizzazione del nuovo impianto semaforico all’incrocio tra l’Aurelia Nord e via Brahms.

“Il lavoro prosegue”, ha dichiarato il sindaco Piendibene, che ha rivolto un ringraziamento agli uffici comunali e all’assessore ai Lavori pubblici, Patrizio Scilipoti, per l’attività svolta.