Commercianti e cittadini di Campo dell’oro chiedono la revoca della delibera “last minute”

La lettera inviata al sindaco Marco Piendibene da commercianti, dipendenti e

cittadini di Campo Dell’Oro.

Egregio Sindaco,

come certamente saprà il 7 giugno u.s., a poche ore dalle operazioni di voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale, l’ex giunta Tedesco ha approvato, in extremis, la deliberazione n 128 del 07/06/2024 avente ad oggetto “Deliberazione N. 83 del 14.07.2020 “Art. 1ter della L.R. 2 Luglio 1987, N. 36 – Completamento Del Centro di Quartiere nel Piano di Zona N. 1 “Campo dell’oro”; accertamento delle condizioni per l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis, comma 1, Del D.P.R. 380/2001 e indirizzo agli uffici per le funzioni da inserire nelle superfici destinate a servizi pubblici” – Revoca parziale e nuovi indirizzi agli uffici”.

Appare necessario ricordare che, tale progetto, dal 2008 ad oggi , è stato bocciato per ben 2 volte, e che lo stesso TAR LAZIO, al quale erano i ricorsi i proponenti avverso il diniego, con ordinanza n. 05351/2015, ha rigettato lo stesso non ritenendolo attuabile.

Non possiamo nascondere che siamo rimasti particolarmente perplessi, e alquanto delusi, dal fatto che fino ad oggi non ci sia stata da parte dell’Amministrazione e di qualsivoglia rappresentante istituzionale, nonostante la richiesta prot. n 0061804 del 11/08/2020 avanzata nella fase di approvazione della precedente delibera n 83 del 14/07/2020, nessun coinvolgimento e tentativo di confronto riguardo il progetto e non ci sia stata alcuna attenzione per i commercianti e le attività già presenti sul territorio che si troverebbero a pagare pesantemente la realizzazione di ulteriori realtà commerciali.

Peraltro è noto che nel terreno adiacente l’area in cui si vorrebbe realizzare la nuova costruzione, è già presente un centro commerciale realizzato negli anni 90, un mercatino rionale e in entrambi le strutture sono presenti molti negozi chiusi . Come lo sono molti negozi nel quartiere, negli edifici di proprietà dell’ ATER.

Ci chiediamo quindi: da dove nasce, se non dal bisogno di fare cassa di alcuni imprenditori privati, il fabbisogno di costruire una superficie di 1130 mq destinata al commerciale?

Per quanto sopra esposto, a nome dei commercianti, dei dipendenti delle attività e di alcuni cittadini della zona Campo Dell’Oro chiediamo al Sindaco e alla Giunta neo eletti di voler provvedere ad annullare in autotutela l’atto deliberativo n 128/2024.

Fiduciosi che voglia procedere in tal senso e che mostri un maggiore attenzione della precedente amministrazione alle esigenze della comunità amministrata, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

In data 04/07/2024 protocollo presso il comune di Civitavecchia, la lettera aperta al sindaco Marco Piendibene allegando le 114(centoquattordici) firme di commercianti, dipendenti e abitanti di campo dell’oro che hanno sottoscritto la lettera.