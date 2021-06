Commemorazione omicidio Matteotti, la celebrazione dell’Anpi Civitavecchia

Per commemorare tale drammatico evento, il 10 giugno, alle ore 11, una delegazione della Sezione ANPI di Civitavecchia deporrà un omaggio floreale presso la targa dedicata al deputato socialista in Viale G. Garibaldi

“Il 10 giugno del 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti fu brutalmente assassinato da un manipolo di fascisti agli ordini di Giovanni Marinelli, allora capo dell’OVRA (la polizia segreta fascista). Il discorso pronunciato da Matteotti il 30 maggio dello stesso anno alla Camera dei Deputati rappresentò la sua condanna a morte: il parlamentare, durante un infuocato intervento, denunciò i soprusi perpetrati dai fascisti durante le elezioni politiche tenutesi qualche mese prima in un clima di violenza e intimidazione, ben consapevole dei rischi cui andava incontro. “Io, il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me”, queste le parole che rivolse ai suoi compagni subito dopo aver terminato la sua arringa. L’omicidio di Matteotti coincise, idealmente, con l’assassinio della democrazia ad opera del partito fascista, guidato dal criminale Benito Mussolini. Per commemorare tale drammatico evento, il 10 giugno, alle ore 11.00, una delegazione della Sezione ANPI di Civitavecchia deporrà un omaggio floreale presso la targa dedicata al deputato socialista in Viale G. Garibaldi”.