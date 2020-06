Comitato parenti Madonna del Rosario: “La Asl Roma4 ha interrotto l’interlocuzione con noi”

"Siamo sbigottiti ed esterrefatti che in un momento così particolare, difficile e doloroso per noi, si possa agire in questo modo”

L’annuncio è arrivato proprio dal Comitato attraverso una nota stampa. “Con nostra grande sorpresa abbiamo ricevuto una lettera ufficiale da parte della Asl Roma 4 dove ci venivano contestati rilievi critici destituiti di fondamento – si legge nella nota -. Siamo sbigottiti ed esterrefatti che in un momento così particolare, difficile e doloroso per noi, si possa agire in questo modo”. Il Comitato rivela anche di alcune riunioni nelle scorse settimane tenutesi con la Asl, alle quali il comitato stesso era presente con diversi rappresentanti. “Questo perché dal giorno 5 Marzo non abbiamo più potuto visitare i nostri cari e le notizie erano a volte assenti, confuse o marginali. Ricordiamo che il giorno 5 Marzo, data della chiusura della struttura per emergenza Covid, all’interno erano presenti 55 pazienti. Dal 9 Marzo al 17 Maggio 43 nostri cari sono risultati positivi al Covid e 22 sono deceduti”. Resa pubblica anche la lettera della Asl, in cui si parla di un persistente e continuo attacco mediatico”, di “ricostruzioni riportare in maniera distorta”, e di “rilievi critici destituiti di fondamento”.