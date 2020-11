Come il Comune di Tarquinia ha speso i 327mila euro della Regione Lazio legati all’emergenza Covid

Come ha speso il Comune di Tarquinia

gli oltre 327 mila euro assegnati dalla Regione Lazio?

Pubblicata la delibera di giunta numero 201 del 27 ottobre contenente il prospetto di rendicontazione approvato dalla giunta ed inviato alla Regione Lazio.

Quad, moto d’acqua, staccionate, app, vigilanza delle spiagge e altri numerosi interventi. Il contributo era finalizzato alla valorizzazione e alla fruibilità turistica in sicurezza del litorale laziale per l’estate 2020 in emergenza sanitaria Covid, ed in particolare per la libera fruizione degli arenili, assicurando il distanziamento sociale ed evitando possibili assembramenti, i servizi di pulizia e sanificazione, salvamento e sorveglianza, anche per eventuali ambiti di stazionamento individuati dagli stessi comuni.

Nel dettaglio nel settore polizia locale 45 mila euro spesi per quattro quad e due moto d’acqua, oltre ad altre 5 mila euro destinate alla videosorveglianza. L’app “Inspiaggia” è costata 5 mila 856 euro.

Oltre 159 mila euro spesi dall’assessorato ai lavori pubblici:

60 mila euro per la sistemazione delle recinzioni al Lido e a San Giorgio, oltre 20 mila euro per le manutenzioni delle aree di sosta,

oltre 40 mila euro per la messa in sicurezza strade per accesso spiagge di San Giorgio, Sant’Agostino, Grottelle e Pian di Spille,

oltre 6 mila per la messa in sicurezza delle pinete per l’accesso delle spiagge San Giorgio e Sant’Agostino.

Circa 20 mila euro sono stati spesi per l’acquisto degli arredi per la raccolta differenziata ed oltre 11 mila euro per il noleggio dei bagni chimici.

Oltre 130 mila euro sono stati spesi dal settore demanio suddivise in:

oltre 92 mila euro per la security, quasi 6 mila euro per i casottini posti agli accessi,

oltre 8 mila euro per la cartellonistica,

5 mila euro per i dispositivi di protezione individuale,

circa 19 mila euro per l’acquisto di passerelle e attrezzature per disabili.

Infine oltre 13 mila euro sono stati spesi per le campagne informative comprensive dei video sul funzionamento della app.

Non essendo state sufficienti le risorse regionali il Comune ha dovuto integrare con oltre 32 mila euro di fondi propri.