Codacons: “Diffidati sindaco Tedesco e Protezione Civile: i passeggeri vanno messi in quarantena”

“Dall’11 marzo, dopo l’entrata in vigore dei decreti per il contenimento del Covid19, hanno continuato a girare per Civitavecchia i passeggeri di navi da crociera e traghetti sbarcati presso il porto della città, in condizioni di non sicurezza e rispetto dei decreti e nonostante i proclami e i video del sindaco di voler “chiudere il porto” ed effettuare controlli. Apprendiamo ora dai giornali che oggi arriverà a Civitavecchia un’altra corsa del traghetto Grimaldi proveniente da Barcellona, mentre non sappiamo se sia stato completato lo sbarco della Costa Victoria, dove c’è stato con certezza almeno un caso di positività al Coronavirus, e che anche la Costa Diadema, con almeno 65 positivi al Covid19 a bordo, potrebbe approdare oggi o domani a Civitavecchia, dopo il negato attracco presso il porto di Gioia Tauro in Calabria. Al fine di tutelare la cittadinanza e gli operatori portuali dai possibili pericoli di contagio il Codacons ha formalmente diffidato il sindaco di Civitavecchia e la Protezione Civile affinché vengano identificati i passeggeri che sbarcano al porto e seguiti percorsi di sicurezza, anche relativamente all’applicazione della quarantena qualora le circostanze lo richiedano come da applicazione dei decreti e dei protocolli vigenti, avvertendo che in caso di omissione e di applicazione dei decreti, la Procura dovrà indagare i destinatari per concorso in epidemia”, lo dichiara il Codacons.