Coalizione futuro: “Tre uomini e una rampa”

“Come al solito il Sindaco non perde occasione di riempire di contumelie ed accusa di incompetenza chiunque abbia solo l’ardire di “chiedere” atti e spiegazioni su azioni dallo scopo perlomeno oscuro. Intanto gli faccio presente che tutti i comunicati della Coalizione sono frutto di un pensiero collettivo dove ciascuno porta le sue competenze e capacità e quindi può risparmiarsi le sue accuse di ignoranza.

Ma torniamo all’argomento delle nostre perplessità: pur avendo chiesto gli atti questa “certificazione di rischio di crollo” non è uscita mai fuori, magari se potesse essere pubblicata potremmo sgombrare il campo da questo primo dubbio poichè leggiamo sulla sua pagina facebook il 14 aprile 2023 che la terrazza fosse pericolante ma il 7 agosto invece che fosse abusiva.

La pendenza è stata ridotta da 20% a 17% (lo abbiamo detto già noi) ma resta sempre fuori norma sia per far scendere le barche e a maggior ragione per permettere l’accesso a persone con disabilità motoria. Comunque le chiacchiere, che come sempre abbondano da Via Cicerone, stanno a zero e i °fattinonparole li abbiamo avuti davanti agli occhi tutta l’estate”. Lo dichiara Coalizione futuro.