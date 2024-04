Coalizione futuro: “Inspiegabile accelerazione per la miniprovincia”

Riceviamo e pubblichiamo. La consigliera di Coalizione Futuro, professoressa Clelia Di Liello, rende pubbliche le sue preoccupazioni sulle modalità con cui i promotori della proposta della Nuova Provincia “Porta d’Italia” stiano procedendo.

Nella prima seduta risalente al 19 febbraio scorso non viene invitata la Sindaca di Cerveteri, che avrebbe già denunciato le sue contrarietà.

In pochi Comuni, il progetto viene discusso pubblicamente e sempre alla sola presenza dell’ideatore della proposta, che è anche consulente esterno retribuito dal Comune di S. Marinella.

A S. Marinella viene convocato per il 5 aprile, in un orario improbabile per la partecipazione cittadina (ore 10,30), un Consiglio straordinario aperto con lo stesso unico relatore. Senza neppure aspettare lo svolgimento, in disprezzo a quanto i cittadini domani potrebbero esprimere a favore o contro, viene convocato senza alcuna comunicazione ai capigruppo come d’abitudine finora rispettata, dunque con atto legittimo ma scorretto istituzionalmente, un Consiglio Comunale per il giorno 8 aprile con il compito di discutere e approvare l’apposita deliberazione.

Il Sindaco di Santa Marinella e il Presidente del Consiglio dimostrano di essere più realisti del re contraddicendo lo stesso Vademecum consegnato a tutti i consiglieri, in cui era invece prevista una convocazione in contemporanea di tutti i Comuni partecipanti. Evidentemente è per loro importante aprire le danze.

La consigliera Di Liello non comprende le ragioni di questa accelerazione. Invita tutti i consiglieri di opposizione con cui pure ha condiviso in questi mesi battaglie per la legalità, trasparenza e democrazia a unirsi nella protesta, compresa l’unica consigliera del PD e tutti gli altri consiglieri di maggioranza.

Indipendentemente da come la si pensa, chiediamo il rispetto delle regole della democrazia: conoscenza, condivisione e partecipazione. I cittadini devono sapere cosa sta per succedere sulle loro teste. Colazione futuro.