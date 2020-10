Cluster alla RSA San Luigi Gonzaga di Ladispoli, 13 positivi al covid

Queste 13 persone sono in attesa di conoscere l'esito della conferma dell'esame del tampone nasofaringeo

Venerdì scorso la Asl Roma 4 ha rilevato il caso di un paziente proveniente dal San Luigi Gonzaga che si era recata all’ospedale San Paolo e risultato positivo al tampone molecolare. A seguito della positività riscontrata la squadra della Asl Roma 4 si è recata presso la Rsa e ha sottoposto al test antigenico (test rapido) tutto il personale (75 persone) e 100 ospiti della struttura in più sono stati effettuati 96 tamponi molecolari. Si sono riscontrate 13 positività ai test antigenici distribuiti in 5 dipendenti 8 positivi tra i pazienti. Queste 13 persone sono in attesa di conoscere l’esito della conferma dell’esame del tampone nasofaringeo.