Clelia Di Liello candidata sindaco per Rifondazione Comunista e per Movimento Cinque Stelle

Si delinea definitivamente la griglia di candidati sindaco per Santa Marinella.

Rifondazione Comunista, il Movimento Cinque Stelle e tre liste civiche sosterranno la professoressa Clelia Di Liello.

“Finalmente un’alternativa è possibile! Un’alternativa ai soliti nomi che gestiscono il nostro Comune e la nostra vita da vent’anni, un’alternativa alla difesa degli interessi di pochi a scapito di tutti, un’alternativa all’incapacità amministrativa, alle soluzioni mirate a svendere e a indebitare il futuro dei nostri giovani. Un’alternativa all’abbandono degli operatori commerciali e al mancato sviluppo economico, un’alternativa al disinteresse per il bene comune e alla speculazione.

Movimento 5 Stelle, Paese che Vorrei, Generazione Green, Santa Marinella Solidale (alla quale si è aggiunta oggi Rifondazione Comunista, ndr), queste le liste che compongono la Coalizione a sostegno della candidata Sindaca Clelia Di Liello alle elezioni del 14/15 maggio 2023.

Giovedì 23 marzo in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini è stata presentata la candidatura a Sindaca di Clelia di Liello, stimata professoressa del Liceo del nostro Comune, da sempre schierata nelle numerose battaglie per l’ambiente, la giustizia sociale e il rilancio economico del nostro territorio.

In particolare, Clelia di Liello si è distinta per la sua capacità di costituire il punto di riferimento delle diverse realtà che chiedono un cambiamento radicale nelle politiche sociali, economiche e ambientali ed è recentemente stata eletta Presidente della prima Comunità per le Energie Rinnovabili di Santa Marinella e Santa Severa.

Ciò che unisce le liste della Coalizione è un programma fatto di progetti reali che mirano al miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso interventi di riqualificazione del tessuto urbano e degli spazi pubblici, la tutela e la valorizzazione della costa, del mare e degli ambienti naturali che circondano e caratterizzano i centri abitati di Santa Marinella e Santa Severa.

Questi interventi, finalizzati al rilancio economico basato sull’offerta di servizi di qualità per i cittadini e i turisti, richiedono a monte un’attività amministrativa sana, volta a garantire partecipazione, uguaglianza sociale e supporto alle attività degli operatori economici del territorio.

Un progetto ambizioso che nasce con l’obiettivo di liberare Santa Marinella e Santa Severa da un sistema di potere miope che da troppo tempo mortifica il territorio condannandolo a vecchi metodi di spartizione e privilegi, tradimento dell’interesse pubblico, umiliazione dei beni comuni e progressivo degrado ambientale.

Il programma della Coalizione mira invece a creare opportunità lavorative di qualità per i nostri giovani, offrire nuove occasioni di crescita economica e culturale per i nostri concittadini e ad attrarre presenze sul nostro territorio ben aldilà della stagione estiva, promuovendo Santa Marinella e Santa Severa come punto di riferimento per un turismo legato allo sport, alla cultura e alla godibilità ambientale.

Le liste che compongono la Coalizione rappresentano un ampio spaccato della società civile di Santa Marinella con una forte componente giovanile, e il progetto di governo vuole essere occasione di condivisione e rinnovamento per tutti i cittadini animati dal desiderio di prendersi cura di questa comunità con l’amore che il nostro territorio merita.

La Coalizione offre l’obiettivo di un futuro fatto di partecipazione e rispetto, consapevolezza, competenza e passione per lo sviluppo di progetti sostenibili come strumenti finalizzati al miglioramento della qualità della vita. Una gestione del nostro territorio e dei nostri beni pubblici svolta finalmente nell’interesse di tutti i cittadini, con una squadra competente, esperta ed in grado di restituire a Santa Marinella il presente ed il futuro che merita”.