Civitavecchia, vittoria pesante contro l’Atletico Ardea: nerazzurri al terzo posto

Il Civitavecchia Calcio conquista un successo prezioso nella quinta giornata d’andata del campionato di Eccellenza. Sul terreno del “Tamagnini” di Campo dell’Oro, la formazione nerazzurra supera 2-1 l’Atletico Ardea al termine di una gara ben interpretata e porta a casa tre punti di grande valore.
A sbloccare il risultato è De Costanzo, che all’11’ trova la giocata giusta e con una conclusione in diagonale porta avanti i padroni di casa. Il Civitavecchia sfiora più volte il raddoppio e nella seconda frazione riesce a mettere al sicuro il risultato.
A firmare il gol è Damiani. L’attaccante, arrivato dal Pomezia, si libera al limite dell’area e lascia partire un destro che non dà scampo alla difesa ospite, aumentando il margine dei nerazzurri.
L’Atletico Ardea non si arrende e nel finale riesce ad accorciare le distanze grazie a una bella punizione di Massella. La rete, però, non cambia l’esito dell’incontro: il Civitavecchia difende il vantaggio fino al triplice fischio e incassa una vittoria meritata.
Con questi tre punti, la squadra nerazzurra compie un importante balzo in classifica e si porta al terzo posto, a sole tre lunghezze dalla capolista Rieti.
Civitavecchia Calcio 1920: Midio, Tamburlani, Funari (33′ st Lo Duca), Laurenzi, Toci, Madeddu, Fabbri, Fé, Fontana, De Costanzo (16′ st Gagliardi), Damiani (38′ st Di Bari). All. Colantoni.
Atletico Ardea: Ronci, Marte, Zaccaria (35′ st Oliva), Binaco (17′ st Mastrogiovanni), Bagaglini, Villa, Bencivenga (13′ st Italiano), Pelliccioni (13′ st Pelle), Massella, Di Fausto (5′ st Rei), Ippoliti. All. Di Clemente.
Reti: 11′ De Costanzo, 56′ Damiani, 77′ Massella.
Arbitro: Jacopo Martinoli di Ostia Lido
Note: ammoniti Laurenzi, Funari, Ippoliti, Massella, Colantoni. Espulso Italiano.
Spettatori: 400 circa.