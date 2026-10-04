Civitavecchia, vittoria pesante contro l’Atletico Ardea: nerazzurri al terzo posto

A sbloccare il risultato è De Costanzo, che all’11’ trova la giocata giusta e con una conclusione in diagonale porta avanti i padroni di casa. Il Civitavecchia sfiora più volte il raddoppio e nella seconda frazione riesce a mettere al sicuro il risultato. A firmare il gol è Damiani

Il Civitavecchia esulta per il gol

Il Civitavecchia Calcio conquista un successo prezioso nella quinta giornata d’andata del campionato di Eccellenza. Sul terreno del “Tamagnini” di Campo dell’Oro, la formazione nerazzurra supera 2-1 l’Atletico Ardea al termine di una gara ben interpretata e porta a casa tre punti di grande valore.

A sbloccare il risultato è De Costanzo, che all’11’ trova la giocata giusta e con una conclusione in diagonale porta avanti i padroni di casa. Il Civitavecchia sfiora più volte il raddoppio e nella seconda frazione riesce a mettere al sicuro il risultato.

A firmare il gol è Damiani. L’attaccante, arrivato dal Pomezia, si libera al limite dell’area e lascia partire un destro che non dà scampo alla difesa ospite, aumentando il margine dei nerazzurri.

L’Atletico Ardea non si arrende e nel finale riesce ad accorciare le distanze grazie a una bella punizione di Massella. La rete, però, non cambia l’esito dell’incontro: il Civitavecchia difende il vantaggio fino al triplice fischio e incassa una vittoria meritata.

Con questi tre punti, la squadra nerazzurra compie un importante balzo in classifica e si porta al terzo posto, a sole tre lunghezze dalla capolista Rieti.

Civitavecchia Calcio 1920: Midio, Tamburlani, Funari (33′ st Lo Duca), Laurenzi, Toci, Madeddu, Fabbri, Fé, Fontana, De Costanzo (16′ st Gagliardi), Damiani (38′ st Di Bari). All. Colantoni.

Atletico Ardea: Ronci, Marte, Zaccaria (35′ st Oliva), Binaco (17′ st Mastrogiovanni), Bagaglini, Villa, Bencivenga (13′ st Italiano), Pelliccioni (13′ st Pelle), Massella, Di Fausto (5′ st Rei), Ippoliti. All. Di Clemente.

Reti: 11′ De Costanzo, 56′ Damiani, 77′ Massella.
Arbitro: Jacopo Martinoli di Ostia Lido
Note: ammoniti Laurenzi, Funari, Ippoliti, Massella, Colantoni. Espulso Italiano.
Spettatori: 400 circa.

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