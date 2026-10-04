Civitavecchia, vittoria pesante contro l’Atletico Ardea: nerazzurri al terzo posto

A sbloccare il risultato è De Costanzo, che all’11’ trova la giocata giusta e con una conclusione in diagonale porta avanti i padroni di casa. Il Civitavecchia sfiora più volte il raddoppio e nella seconda frazione riesce a mettere al sicuro il risultato. A firmare il gol è Damiani