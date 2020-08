Civitavecchia Summer Festival, buona la prima

Grande successo per Scipione detto l’Africano. Il reading che ha visto protagonisti attori del calibro di Massimo Ghini, Serena Autieri, Antonello Fassari, Rodolfo Laganà, Francesco Pannofino, Luca Scapparone e Massimo Wertmuller, con la presenza ”in voce” di Gigi Proietti per la regia di Stefano Reali e adattamento teatrale di Massimo Castellani, ha conquistato le mille persone che sono accorse a piazza della Vita per il primo evento dell’arena creata per il Civitavecchia Summer Festival. “Le norme da adottare per l’emergenza Covid ci hanno costretto ad essere molto rigidi – ha spiegato Enrico Falconi, che insieme a Giordano Tricamo condivide la direzione artistica del Festival -. Tutti i cittadini hanno dovuto tenere la mascherina anche durante l’evento, solo 500 erano le sedute disponibili e distanziate. Anche le persone in piedi sono state fatte distanziare. Un lavoro certosino che però ha reso possibile portare sul palco alcuni tra i migliori attori italiani in un’unica serata a Civitavecchia. Un cast stellare unitamente alla presenza di grandi musicisti (tra i quali il civitavecchiese Marco Guidolotti), che hanno così voluto testimoniare a Civitavecchia, in prima nazionale, la ripartenza dello spettacolo dal vivo. Civitavecchia quindi rappresenta una ripartenza italiana e una testimonianza attiva. Meraviglioso anche l’omaggio al maestro Luigi Magni e al maestro Ennio Morricone come strepitoso bis”. “Molti degli artisti che si sono esibiti mi hanno sottolineato la bellezza della nostra città, raccontando aneddoti riguardanti le loro esperienze passate con il Teatro Traiano ed in generale con il mondo della cultura civitavecchiese. Civitavecchia riparte dalla cultura e lo fa in grande stile. Complimenti all’assessore Galizia che ha saputo creare in poche settimane un cartellone estivo per tutte le età ed i gusti” ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco. Il prossimo evento è quello di Rodolfo Laganà il prossimo 5 agosto. L’estate di piazza della Vità è iniziata.