Civitavecchia si scalda, stasera a Piazza della Vita arrivano Le Vibrazioni

Tutto pronto per il grande evento della musica italiana a Civitavecchia. Sul palco di Piazza della Vita questa sera ad esibirsi saranno Le Vibrazioni. Pronta anche l’organizzazione in materia di sicurezza e in particolare di prevenzione del Covid-19. Come noto, esauriti da tempo i posti a sedere, le disposizioni di accesso all’area spettacoli saranno fatte rispettare rigorosamente, stesso dicasi comunque per l’area in piedi, che sarà accessibile fino a riempimento posti e sempre con obbligo di mascherina. Tornano inoltre le misure straordinarie per il traffico veicolare, che sarà interdetto su via Garibaldi e su via Cialdi. “Diamo il benvenuto alle Vibrazioni, importante band musicale italiana che ha voluto mettere in piedi uno spettacolo per i suoi fan anche in questa estate particolare – afferma il sindaco Ernesto Tedesco -. Non ho dubbi sul livello artistico della loro esibizione, come non ne ho per la capacità organizzativa che come Comune abbiamo voluto affrontare. E’ importante che, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, vi sia per la città e per il suo tessuto economico la possibilità di prendere una importante boccata d’aria, oltre che per tutti noi l’opportunità di passare ore qualche ora all’aperto spensierata assistendo ad uno spettacolo di livello. Ringrazio i cittadini che hanno partecipato agli eventi dei giorni scorsi mantenendo un comportamento civile e rispettoso. Ringrazio inoltre gli uomini della polizia di stato e il vice questore Guiso, la polizia locale del comandante Berti, i volontari della Protezione Civile coordinata da Valentino Arillo, per la disponibilità e le professionalità messe in campo. Tutto si è svolto con ordine e tranquillità, quindi, l’unica raccomandazione per rendere questi momenti della nostra estate indimenticabili e felici, è importante attenersi alle disposizioni”.