Civitavecchia si prepara al Natale, affidato l’allestimento delle luminarie

Il Comune accerta l’entrata della Regione e affida il servizio di noleggio, installazione, collaudo, manutenzione e smontaggio delle luminarie. Lo si apprende da una determina dirigenziale pubblicata da Palazzo del Pincio, nella quale viene confermato “lo stanziamento da parte della Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca -Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane, a seguito dell’approvazione del «Piano straordinario», triennio 2026/2028, redatto sulla base delle proposte formulate dai Soggetti Attuatori comunicando gli interventi e le opere da realizzarsi tra cui per Civitavecchia il progetto “Natale 2026 – Magia di Luci”, pari ad euro 96.796,37 sul capitolo 215 “Contributo Regionale per manifestazioni Ufficio Turismo” Bilancio 2026″, e affidato alla Soc. ON AIR Srl il servizio di noleggio, installazione, collaudo, manutenzione e smontaggio delle luminarie e degli addobbi per le festività natalizie 2026 della Città di Civitavecchia “Magia di Luci”, per l’importo offerto di € 117.213,11 oltre IVA al 22%”.