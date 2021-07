Civitavecchia Servizi Pubblici, il green pass anche nelle farmacie comunali

In questi giorni si sta registrando una grande affluenza di pubblico all’interno delle cinque farmacie comunali, soprattutto per richiedere la stampa del green pass. “E’ naturale che i cittadini nelle farmacie comunali si sentano supportati e anche in questa fase della pandemia, con spirito di servizio — afferma il presidente di CSP srl, Fabrizio Lungarini, – i farmacisti continuano ad offrire assistenza ed a rispondere ai nuovi bisogni di salute. Dopo la vendita delle mascherine ad un prezzo vantaggioso, la somministrazione dei tamponi, le prenotazioni (migliaia) delle vaccinazioni e, non da ultimo, la vendita dei test sierologici, oggi è la volta del green pass. In queste ore molte persone, soprattutto anziane, si stanno rivolgendo alle farmacie comunali di “Aurelia”, “Boccelle”, “Calamatta”, “Cisterna” e “Matteotti” per avere la stampa del Green pass: molti non hanno il computer o hanno poca dimestichezza con i mezzi informatici, spesso sono persone sole e per questo entrano con fiducia in farmacia, dove il personale di CSP è pronto ad accoglierle ed a soddisfare anche questa necessità. Un flusso che si preannuncia notevole anche nei prossimi giorni, visto e considerato che il 6 agosto prossimo scatterà l’obbligo del green pass per poter salire su treni, aerei e navi. Il green pass è valido già dopo 14 giorni dalla prima dose di vaccino. Per quanti non fossero ancora entrati in possesso del green pass è sufficiente recarsi in una delle cinque farmacie comunali, muniti di tessera sanitaria, ed il farmacista potrà scaricare la certificazione della vaccinazione Covid. Se interessati al formato digitale sarà necessario fornire anche un indirizzo di posta elettronica. Il servizio è completamente gratuito nelle farmacie comunali.