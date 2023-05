Civitavecchia Servizi Pubblici, arriva l’assemblea per il rinnovo delle cariche

In ballo i ruoli di presidente, membro del cda, direttore generale e organo di controllo

Si terrà domani a partire dalle 15 l’assemblea dei soci di Csp. All’ordine del giorno l’approvazione dell’ultimo bilancio e soprattutto il rinnovo delle cariche dirigenziali. Si decide insomma se l’attuale management sarà confermato oppure no, dopo la manifestazione di interesse pubblicata lo scorso 17 aprile. In ballo i ruoli di presidente, membro del cda, direttore generale e organo di controllo. Una partita politica, visto che le nomine le fa il sindaco Ernesto Tedesco, il quale potrebbe confermare il presidente Fabrizio Lungarini, spesso elogiato per il lavoro fatto, ma che dovrà tenere conto anche delle turbolenze all’interno della sua maggioranza e dell’imminente rimpasto di giunta.