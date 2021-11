Civitavecchia ricorda Nassiriya 2003: “Il ricordo a quei martiri e ai lori cari”

“Diciotto anni fa un camion cisterna carico di esplosivo irrompeva nella base italiana di Nassiriya, in Iraq. Nell’attentato perdevano la vita 28 persone tra cui 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili italiani. Quel 12 novembre del 2003, insieme al cordoglio per agli altri caduti, a Civitavecchia piangemmo la perdita del nostro concittadino Massimiliano Bruno e del civitavecchiese di adozione Massimo Ficuciello, che da quel giorno rappresentano nel nostro cuore tutti i figli d’Italia che hanno sacrificato la vita indossando con onore una divisa 🇮🇹. Oggi il mio pensiero va a quei martiri, ai loro cari e a tutti gli italiani che si stringono insieme in questa “Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace”. Lo dichiara il sindaco Ernesto Tedesco.