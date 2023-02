Civitavecchia pronta al voto, oltre 40 mila chiamati alle urne. I seggi sono 53

Nel 2018, anno della passata tornata elettorale per la Pisana i votanti furono poco meno di trenta mila persone, per il 68,72% di affluenza totale. I cittadini potranno votare domenica dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e lunedì dalle ore 07:00 alle 15:00

Anche Civitavecchia è pronta ad andare al voto per le elezioni regionali. Si comincia domani mattina, con oltre 40 mila aventi diritto chiamati alle urne. I seggi in città sono 53. Nel 2018, anno della passata tornata elettorale per la Pisana i votanti furono poco meno di trenta mila persone, per il 68,72% di affluenza totale. I cittadini potranno votare domenica dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e lunedì dalle ore 07:00 alle 15:00.