“Civitavecchia Porta d’Oriente”, in archivio la quinta edizione del Festival della cultura giapponese

Dal 16 al 18 ottobre la città ha celebrato le tradizioni, l’arte e la cultura nipponica, rinnovando il legame storico con il Giappone e il gemellaggio con Ishinomaki

Riceviamo e pubblichiamo. 19 ottobre 2026. Civitavecchia ha rinnovato il proprio ruolo di “Porta d’Oriente” in occasione della quinta edizione del Festival della cultura giapponese, svoltasi dal 16 al 18 ottobre 2026 alla Cittadella della Musica. La manifestazione ha rappresentato una preminente occasione di incontro e di approfondimento dedicata alle tradizioni, all’arte e alle molteplici espressioni della cultura nipponica, confermando di fatto il valore del dialogo interculturale come elemento distintivo dell’identità cittadina.

L’iniziativa, patrocinata dall’Ambasciata del Giappone a Roma e dall’Istituto Giapponese di Roma, si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’antico rapporto tra Civitavecchia e il Giappone, un legame consolidato anche attraverso il gemellaggio con la città di Ishinomaki. Un rapporto che l’Amministrazione comunale intende continuare a coltivare attraverso iniziative capaci di avvicinare la cittadinanza alla cultura giapponese e di promuovere occasioni di conoscenza reciproca tra comunità.

«Civitavecchia è una città che storicamente ha fatto dell’incontro tra culture e popoli una parte della propria identità – dichiara l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Il Festival ‘Civitavecchia Porta d’Oriente’ nasce proprio dalla volontà di valorizzare questo tratto della nostra storia e, allo stesso tempo, di offrire alla cittadinanza un’occasione concreta per conoscere e per vivere la cultura giapponese. Il legame con Ishinomaki rappresenta inoltre un patrimonio prezioso, che vogliamo continuare a coltivare e a rafforzare mediante iniziative culturali capaci di coinvolgere pubblici diversi, dalle famiglie ai giovani. Questa quinta edizione, di fatto, conferma la volontà, da parte dell’Amministrazione, di fare della cultura uno strumento di dialogo tra comunità e Paesi, nel segno della curiosità, della conoscenza e dell’amicizia tra i popoli».

Con questa quinta edizione, il Festival rinnova dunque la propria vocazione: valorizzare il patrimonio culturale internazionale della città, rafforzare i rapporti di amicizia con il Giappone e promuovere la cultura come strumento di incontro, di apertura e di crescita per l’intera comunità. Comune di Civitavecchia.