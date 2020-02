Civitavecchia-Orte, Tidei (Iv): “Da Comitati polemiche infondate”

“Le accuse che il Comitato per il diritto alla mobilità di Tarquinia e il Comitato per la difesa della Valle del Mignone rivolgono alla politica in merito al completamento della Orte-Civitavecchia sono francamente stucchevoli. Basta davvero con le stupidaggini che vengono raccontate, con le polemiche infondate che descrivono i politici come brutti, cattivi e inconcludenti. Voglio esprimere vicinanza ai miei colleghi incomprensibilmente attaccati e lo voglio fare perché, aldilà di ciò che si legge sui giornali, so quanto lavoro abbiamo fatto in tanti e di diversi colori politici, con atti parlamentari e di Consiglio Regionale, riunioni, iniziative, solleciti ai vari Governi che si sono succeduti perché questa opera fosse realizzata, 470milioni di euro sono una cifra enorme e in questo momento di crisi, che tra l’altro è destinata ad aggravarsi, porterebbero un po’ di ossigeno all’economia del territorio, oltre che rafforzare la vocazione commerciale del porto di Civitavecchia. È necessario sbloccare realizzazione di un’infrastruttura strategica a livello regionale e nazionale. Forse qualcuno vuole alimentare polemiche per il gusto di rispolverare ragionamenti medievali. Sbloccare quest’opera vuol dire investimenti, miglioramento della viabilità, posti di lavoro, sviluppo. Dovremmo volerlo tutti”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico della Regione Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).