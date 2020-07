Civitavecchia-Orte, si infiamma il dibattito. Porrello: “La Corte di Giustizia europea conferma: si può completare senza pregiudicare l’ambiente”

“La Corte di Giustizia europea ha bocciato l’ipotesi “tracciato verde” per il completamento della trasversale Civitavecchia-Orte sulla base del ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste. La sentenza emessa conferma quello che da anni scriviamo nei nostri atti e che ripetono associazioni e comitati del territorio: la trasversale Orte-Civitavecchia va completata, ma salvaguardando la Valle del Mignone. Ci sono soluzioni cantierabili in tempi brevi per completare questa infrastruttura strategica senza devastare l’ambiente, come auspicato anche dalla stessa Corte Europea. Ora è necessario che tutti gli attori coinvolti in questa vicenda agiscano in tempi brevi per trovare una soluzione che possa tutelare allo stesso tempo l’esigenza del completamento di questa infrastruttura e l’ambiente circostante”. Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.