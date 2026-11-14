Un’esperienza emozionante e indimenticabile. L’Amerigo Vespucci è tornato a Civitavecchia con tutto il suo fascino capace di ammaliare chiunque abbia la possibilità di visitarlo. Centinaia di persone hanno approfittato di questi giorni per ammirare la “nave più bella del mondo”, capace di unire le generazioni nel segno della bellezza e della memoria.

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Chi volesse visitare l’Amerigo Vespucci potrà farlo anche oggi dalle 14 alle 17, domani e lunedì con orario dalle 14 alle 18. Per raggiungere la nave non sarà consentito l’accesso con autovetture all’interno dell’area portuale. Chi arriverà in auto potrà lasciare il proprio veicolo presso l’area ex Feltrinelli, situata alle spalle della stazione ferroviaria cittadina. La nave sarà raggiungibile attraverso un percorso pedonale da Varco Vespucci, Varco Fortezza, Porta Marina e Porta Livorno. Sarà, inoltre attivo un servizio di trasporto via bus gratuito con fermata di fronte il molo Sardegna.