“Civitavecchia è uno dei primi Comuni d’Italia ad adottare il salario minimo”

“Oggi è un bel giorno per la nostra comunità. Voglio esprimere un sentito ringraziamento all’Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Lavoro e Personale, Piero Alessi, per l’impegno straordinario che ha profuso affinché la Giunta Comunale di Civitavecchia approvasse una delibera storica: l’introduzione del salario minimo per tutti i lavori per cui il Comune di Civitavecchia è stazione appaltante.